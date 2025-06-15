سوريون متخوفون من تحول سمائهم لساحة مواجهات بين إسرائيل وإيران

شفق نيوز/عبر مواطنون سوريون، يوم الأحد، عن تخوفهم من استمرار تحول سماء بلادهم الى ساحة مواجهات بين الصواريخ والطائرات الإسرائيلية والإيرانية وسط تسجيل عدة مناطق سورية حالات سقوط صواريخ متفجرة وبقاياها.

وقال حسين العلاوي من بلدة الهول بالقرب من الحدود العراقية لوكالة شفق نيوز إنه خلال اليومين الماضيين شوهدت عشرات الصواريخ وطائرات مسيرة تعبر سماء المنطقة باتجاه المناطق الجنوبية فيما يبدو إنها صواريخ إيرانية تتجه لإسرائيل.

وأشار إلى سماع دوي ثلاثة انفجارات قوية قرابة الساعة الـ 11 من ليلة امس بالتزامن مع تحليق لطائرات مرتفعة وغير مرئية في سماء المنطقة.

وعثر أهالي في قرية الشلالة بالقربة من بلدة الهول صباح اليوم على بقايا صاروخ يعتقد إنه إيراني تم اسقاطه من قبل طائرات مجهولة.

وأطلقت قوات التحالف الدولي مضادات جوية من قاعدتها في قرية خراب الجير والشدادي بريف الحسكة، فيما شاهد سكان قنابل ضوئية فوق عدة قواعد أمريكية في شمال شرق سوريا.

وعبرت "فوزة الجلبي" وهي من سكان قرية الباغوز المتاخمة لمدينة القائم العراقية عن تخوفها من استمرار لموجهات الصاروخية بين إسرائيل وإيران واحتمال سقوط صواريخ متفجرة في مناطق السورية الجنوبية.

وروت السيدة مشاهدتها لصواريخ ومجسمات مضاءة تعبر سماء المنطقة ليلاً فيما يمكن سماع أصوات طائرات لا ترى في السماء المعتمة حسب تعبيرها.

وأشارت الجلبي إلى إن "السورين عانوا لسنوات من ويلات الحرب والآن نحاول إعادة بناء ما دمرته الحرب والتخلص من الآثار التي خلفتها على الوضع الاقتصادي والبنية التحتية والنسيج الاجتماعي واية حروب جديدة قد تمتد إلى بلدان المنطقة كافة بما فيها سوريا والعراق ولبنان".

وسجلت محافظة درعا ومناطق جنوب سوريا سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية خلال اليومين الماضيين أثناء اعتراضها من قبل صواريخ وطائرات إسرائيلية .