سوريا.. "YPG" تحذر من سجون داعش وتشيد بدور إقليم كوردستان في التهدئة

شفق نيوز- دمشق

حذرت وحدات حماية الشعب السورية (YPG)، المرتبطة بحزب الاتحاد الديمقراطي الكوردي، يوم الجمعة، من تدهور الوضع الأمني في سجون الشدادي والرقة ومخيم الهول شمال وشرق سوريا، فيما أشادت بدور إقليم كوردستان في التهدئة.

وقال المتحدث الرسمي باسمها، سيمند علي، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات قد انسحبت من محافظات دير الزور والرقة وتركز حالياً على الحدود الإدارية لمحافظة الحسكة".

وأضاف أن "الهدنة التي استمرت أربعة أيام شهدت عشرات الخروق، فيما تسعى قوات سوريا الديمقرطية لتحقيق وقف إطلاق نار شامل وطويل الأمد".

وبين أن "مدينة كوباني لا تزال تتعرض لحصار الفصائل المسلحة وقطع المياه عنها"، مشيراً إلى أن "التهديدات الأمنية والإنسانية تتصاعد بشكل خطير".

وأشاد سميند بدور حكومة إقليم كوردستان، قائلاً إنها "لعبت دوراً إيجابياً في وقف الهجمات وحماية الاستقرار النسبي في المنطقة"، مضيفاً أن "التنسيق مع الإقليم مهم لمنع أي كارثة أمنية أو إنسانية محتملة، فالوضع في السجون والمناطق الحدودية حساس للغاية، وكل تأخير في التعامل مع المخاطر قد يؤدي إلى تصعيد أمني كبير".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية وقفاً لإطلاق النار لمدة أربعة أيام يبدأ من مساء الثلاثاء الماضي ضمن تفاهم جديد مع قسد، في مسعى لخفض التصعيد وفتح مسار لنقاش ترتيبات الدمج والسيطرة الإدارية في مناطق الحسكة، عقب تعثر تفاهمات سابقة وعودة إعلان هدنة جديدة بعد تطورات أمنية مرتبطة بمخيمات وسجون تضم عناصر وعائلات مرتبطة بتنظيم داعش.