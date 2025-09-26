سوريا.. 9 ضحايا بحادث سير مروع شرق الرقة

شفق نيوز- الرقة

قضى ستة أشخاص بينهم امرأتان وطفلان، وأصيب ثلاثة آخرون، مساء الجمعة، جراء - حادث سير مروع - في قرية الدلحة على الطريق الواصل بين دير الزور والرقة في سوريا.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، اصطدمت سيارة من نوع "هوندا" بقاطرة شحن، ما أدى إلى مصرع ركاب السيارة جميعاً، فيما أُصيب سائق القاطرة ومرافقاه، ونُقلوا إلى مستشفى الرقة لتلقي العلاج، أحدهم بحالة حرجة.

ووفق المراسل، فإن الضحايا ينحدرون من بلدة الخميسية التابعة لناحية معدان، وكانوا في طريق عودتهم من سوق الجمعة بمدينة الرقة حيث يعملون ببيع الألبسة على البسطات.

ومطلع الشهر الجاري توفي 12 شخصا، إثر اصطدام صهريج لنقل المحروقات بسيارة سرفيس لنقل الركاب في منطقة الخمائل قرب الميلبية جنوب مدينة الحسكة، شمال شرق سوريا.

تشهد مختلف المناطق السورية ازدياداً في حوادث السير، نتيجة تردي البنية التحتية للطرق وعد وجود اشارات مرورية وتحذيربة إلى جانب غياب الرقابة على السرعة الزائدة في الطرق الرئيسية.