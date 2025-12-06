سوريا.. 813 ضربة و410 توغلات إسرائيلية منذ سقوط الأسد

شفق نيوز- دمشق

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، تنفيذ الجيش الإسرائيلي 813 ضربة وغارة و410 توغلات في سوريا أسفرت عن مقتل وجرح العشرات منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وذكر المرصد المعارض ومقره في بريطانيا، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "سوريا تحولت منذ سقوط نظام بشار الأسد إلى ساحة مفتوحة لسلسلة غير مسبوقة من الضربات الإسرائيلية، استهدفت البنية العسكرية، وأعادت رسم خريطة المواقع والقواعد العسكرية في معظم المحافظات".

وبحسب أرقام المرصد السوري فقد "بلغ التصعيد ذروته خلال عام 2025، مع مئات الغارات والضربات البرية التي طالت منشآت ومخازن سلاح ومقار عسكرية، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين ومجهولي الهوية".

وفي هذا السياق، وثق المرصد "813 ضربة وغارة دمرت 860 هدفاً وأسفرت عن مقتل 76 شخصاً".

وعن التوغلات الإسرائيلية ذكر المرصد في بيان آخر أن "المناطق الجنوبية لسوريا شهدت منذ سقوط بشار الأسد سلسلة من التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة".

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد "بلغ عدد التوغلات منذ سقوط الأسد 410 توغلات، تنوعت بين العمليات العسكرية والاعتقالات، كما طالت مختلف المناطق في ريفي درعا والقنيطرة، فضلاً عن مناطق أخرى قريبة من الجولان المحتل".

وأضاف، أن "هذا التصعيد بلغ ذروته في عملية بيت جن التي نفذتها القوات الإسرائيلية في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، والتي تُعد أضخم عملية عسكرية منذ سقوط الأسد، وأسفرت عن مقتل 15 شخصاً وإصابة أكثر من 20 آخرين ضمن حصيلة بلغت 35 ضحية بين قتيل وجريح، وسط قصف جوي ومدفعي واشتباكات عنيفة داخل البلدة".

وبحسب المرصد، فقد "بدأت التحركات الإسرائيلية في كانون الأول/ديسمبر 2024 بزيادة ملحوظة في عدد التوغلات، وتراوحت بين التفتيشات العشوائية والاعتقالات، وصولاً إلى إنشاء حواجز مؤقتة وتوسيع نطاق المراقبة العسكرية".

وخلال الشهور التالية، "تواصلت هذه التحركات، ما أضاف توترات جديدة في المنطقة، وأدى إلى تصعيد في عمليات التوغل العسكري، لا سيما في مناطق الحدود السورية-الإسرائيلية" وفق المرصد.

وأوضح أن "مناطق ريف القنيطرة ودرعا كانت محور التركيز، حيث تميزت التوغلات بالتحركات العسكرية المكثفة، مثل الانتشار على الطرق الرئيسية، إقامة الحواجز العسكرية، والتدخلات في المواقع الاستراتيجية وفي أحيان كثيرة، رافق التوغلات قصف مدفعي، تحليق للطائرات الاستطلاعية، وزيادة نشاط الطائرات المسيّرة وبالرغم من أن بعض هذه التوغلات تمت بشكل محدد في مناطق غير مأهولة، إلا أن السكان المحليين عانوا من آثارها المباشرة، خصوصاً في ظل الاعتقالات المستمرة والحصار العسكري".