سوريا.. 34 استرالياً من عائلات داعش يغادرون مخيم روج إلى بلدهم

شفق نيوز- القامشلي

غادرت 11 عائلة أسترالية من ذوي عناصر تنظيم داعش، يوم الاثنين، مخيم روج الواقع في ريف ديرك شمال شرق سوريا، متوجهة إلى دمشق تمهيداً لإعادتها إلى أستراليا، وذلك ضمن تنسيق مشترك بين الجهات المعنية.

وأوضحت حكمية إبراهيم، رئيسة مخيم روج، لوكالة شفق نيوز، أن هذه الرحلة تُعد الأولى من نوعها في العام 2026 وتضم 34 شخصاً جميعهم من النساء والأطفال، حيث تم تسليمهم لأقاربهم ليتم نقلهم إلى دمشق قبل استكمال إجراءات سفرهم إلى بلدهم".

وأضافت أن "إدارة المخيم والإدارة الذاتية سبق لها ان ناشدت كافة الدول التي لديها مواطنين في المخيم من أجل العمل على استلامهم وترحيلهم إلى بلدهم ولكن لم ترق المناشدة تعاوناً واهتماماً بهذا الملف وعمليات الترحيل محدودة جدا لغاية اليوم".

وخلال العام 2025 تم إخراج 16 عائلة فقط من المخيم من أصل أكثر من 700 عائلة متواجدة فيه، وفق إبراهيم.

ويُعد مخيم روج في ديرك ثاني أكبر مخيم يضم عائلات مرتبطة بداعش، بعد مخيم الهول في الحسكة، إذ يؤوي 742 عائلة، يبلغ عدد أفرادها 2201 شخص من نحو 40 جنسية، بحسب إدارة المخيم.