سوريا.. 22 قتيلاً وجريحاً بتفجير انتحاري نفذه "داعشي" داخل كنيسة بدمشق

شفق نيوز/ أعلنت السلطات السورية، مساء الأحد، مقتل وإصابة 22 مدنياً نتيجة هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش داخل كنيسة مار إلياس في العاصمة دمشق.

وأكدت وزارة الصحة السورية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، مقتل 9 مدنيين ووقوع 13 جريحاً في حصيلة أولية للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس بمنطقة الدويلعة في دمشق.

من جانبها، أفادت وزارة الداخلية السورية، بأن انتحارياً يتبع لتنظيم داعش أقدم على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".

وبحسب الداخلية السورية، فإن الوحدات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث، وطوّقت المنطقة بالكامل، وبدأت الفرق المختصة بجمع الأدلة ومتابعة ملابسات الهجوم.

وكان مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، قد أفاد بوقت سابق من اليوم، بوقوع 30 شخصاً بين قتيل وجريح على الأقل إثر تفجير انتحاري نفسه بحزام ناسف داخل كنيسة "مار إلياس" في منطقة الدويلعة بالعاصمة دمشق.