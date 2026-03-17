سوريا.. 2000 خرّيج من وزارة الداخلية بأزياء رسمية جديدة (صور)

شفق نيوز- دمشق

شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج دفعة جديدة من عناصر وزارة الداخلية، وذلك بعد إتمام برامجهم التدريبية، في مقر الوزارة، بحضور وزير الداخلية أنس خطاب.

وجاء الحفل الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، بالتزامن مع ذكرى الثورة السورية، حيث أعلنت الوزارة تخريج نحو 2000 عنصر، بعد خضوعهم لدورات تدريبية مكثفة شملت جوانب نظرية وأخرى تطبيقية في المجالات الأمنية.

وأشار مراسلنا إلى أن هذه الدفعة يتم تخريجها حسب وزارة الداخلية بعد اكتسابها مهارات وخبرات ميدانية تسهم في تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع كفاءة الأداء ضمن مختلف الإدارات التابعة لها.

وفي سياق متصل، كشفت الحفل عن مجموعة من الألبسة الجديدة، التي تأتي ضمن إطار الهوية البصرية المحدثة لمنتسبيها، على أن يتم اعتمادها تدريجياً في عدد من الإدارات.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير بنيتها التنظيمية وتعزيز كفاءة كوادرها، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.