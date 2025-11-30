سوريا.. 20 هجوماً لداعش على مناطق "قسد" خلال تشرين الثاني

شفق نيوز- دمشق

أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، شن تنظيم داعش 20 هجوماً على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وذكر المرصد المعارض ومقره في بريطانيا، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "تنظيم داعش صعد هجماته خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما يؤكد استمرار نشاط خلاياه وقدرتها على تشكيل تهديد خطير واستغلال الفراغ الأمني رغم فقدانه السيطرة الجغرافية منذ 2018".

ولاحظ المرصد السوري أن "خلايا التنظيم تتحرك في مناطق واسعة من الأرياف مستفيدة من الطبيعة الجغرافية الصعبة وضعف الأمن لتنفذ تفجيرات وكمائن وعمليات اغتيال، إضافة إلى تهديد المدنيين وفرض الإتاوات لصالح دعم التنظيم".

ووفق المرصد فقد "نفذ تنظيم داعش 20 عملية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بواقع 19 عملية في دير الزور، وواحدة في الحسكة، مما يبرز بقاءه كتهديد خطير".