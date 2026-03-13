سوريا.. 11 مصاباً بانفجار صاروخ دفاع جوي في حمص (فيديو)

شفق نيوز- دمشق

أفادت السلطات السورية، يوم الجمعة، بإصابة 11 شخصاً بجروح جراء انفجار صاروخ للدفاع الجوي في ثكنة العباسية بمدينة حمص وسط البلاد وتعود لفترة النظام السابق.

وذكرت مديرية الإعلام في محافظة حمص، أن دوي الانفجار ناجم عن صاروخ من مخلفات الحرب داخل إحدى الثكنات العسكرية المهجورة في منطقة العباسية جنوب مدينة حمص.

وأضافت في بيان: "وفق المعطيات الأولية، أسفر الانفجار عن إصابة 11 شخصاً بجروح متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة، إضافة إلى أضرار مادية في عدد من المنازل القريبة من موقع الحادث، فيما لا تزال الجهات المختصة تعمل على التحقق من ملابسات الحادث بشكل دقيق".

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لتصاعد سحابة دخان ضخمة في أعقاب الانفجار في الثكنة القريبة من الأحيار المدنية.

ونشرت منصات إخبارية سورية صورة من "غوغل إيرث" تعود للثكنة في ضاحية المهاجرين بحمص التي تقع على مقربة من الأحياء السكنية ووقع فيها الانفجار.

وكتبت أنه "خلال عام 2025 تظهر الصواريخ المفككة والمبعثرة في أنحاء الثكنة بعد تعرضها لعملية التنحيس" أي استخراج معدن النحاس وغيرها من المعادن أو الأشياء التي يمكن بيعها مقابل سعر مادي معيّن.