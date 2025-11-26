سوريا.. وقفة تضامنية في السويداء دعما للحراك العلوي في الساحل وحمص

شفق نيوز - دمشق

شهدت مدينة السويداء السورية، يوم الأربعاء، وقفة تضامنية عبّر خلالها الأهالي عن دعمهم للاحتجاجات التي اندلعت في عدد من مناطق الساحل السوري وحمص خلال الأيام الماضية.

وقال الناشط نورس العفيس من السويداء لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي ضمن سياق الحراك المدني المتواصل في السويداء، المطالب بضمان حقوق سكان المحافظة وحماية أمنهم وتضامنا مع الأخوة العلويين ودعما لحراكهم السلمي في حمص والساحل رفضا للقمع والتهميش والتضييق الذي يتعرضون إليه من قبل الحكومة السورية والموالين لها".

وأضاف أن "المشاركة الشعبية في الوقفة اليوم هدفت الى اظهار الدعم لسكان المناطق التي تشهد توترات، وخاصة الأهالي من الطائفة العلوية في حمص والساحل"، مشددا على أن "المطالب الخدمية والمعيشية والحقوقية مشتركة بين كل السوريين".

وانتقد المتظاهرون ما وصفوه بحملات "التخوين والتحريض" والاتهامات الموجهة للمدنيين ممن تظاهروا في تلك المناطق، معتبرين أن "ما يتعرضون له اليوم يعيد الى الاذهان الضغوط ذاتها التي واجهها المحتجون في بدايات الثورة السورية العام 2011".

وشهدت محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، أمس الثلاثاء، خروج تظاهرات شارك فيها مئات الشبان من أبناء الطائفة العلوية، بناءً على دعوات أطلقها عدد من الشخصيات الدينية العلوية، أبرزهم موفق غزال، فيما رفع المشاركون لافتات تطالب بالفيدرالية ووقف القتل وتطبيق اللامركزية.