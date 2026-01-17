سوريا.. وقفة تضامنية بالسويداء دعماً لحقوق الكورد ورفضاً لهجمات حلب (صور)

شفق نيوز- دمشق

تجمّع العشرات من أهالي مدينة السويداء، اليوم السبت، في ساحة الكرامة وسط المدينة، للمشاركة في وقفة تضامنية دعماً لحقوق الشعب الكوردي في سوريا ورفضاً للعمليات العسكرية للقوات الحكومية شرق حلب.

ورفع المشاركون خلال الوقفة، لافتات عبّرت عن تضامن أهالي السويداء مع الكورد، مؤكدين رفضهم للهجمات التي تتعرّض إليها قوات سوريا الديمقراطية والكورد.

كما رُفعت الرايات الكوردية والدرزية وأعلام قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال سليمان الشيخ، وهو أحد المشاركين في الوقفة، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الوقفة جاءت للتأكيد على دعم حقوق الشعب الكوردي ورفض العمليات العسكرية التي تستهدفه في الوقت الراهن".

وأضاف أن "ما يتعرض له الكورد اليوم يُذكّر بما شهدته السويداء والساحل سابقاً من استهداف للمدنيين على أساس عرقي"، معتبراً أن "الصمت على هذه الانتهاكات يفتح الباب لتكرارها بحق أي مكوّن سوري".

ودعا الشيخ، إلى "وقف جميع العمليات العسكرية التي تطال المدنيين، والعمل على حل سياسي عادل يضمن حقوق جميع المكونات السورية دون تمييز"، مؤكداً أن "التضامن بين السوريين هو السبيل الوحيد لمواجهة العنف والانقسام".

وتستمر قوات الحكومة السورية في التقدم بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شرقي حلب، حيث أعلن الجيش بدء دخوله لمدينة الطبقة الإستراتيجة على الضفة الغربية لنهر الفرات من محاور عدة، فيما أكدت قسد استمرار سيطرتها على المدينة.