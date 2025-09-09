سوريا وروسيا تبدءان شراكة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الإقليمي

شفق نيوز- دمشق

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم الثلاثاء، أن "الاعتداءات الإسرائيلية" تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، فيما أشار إلى أن بلاده ورثت ملفات ثقيلة من النظام السابق، أبرزها ملف الأسلحة الكيميائية، الذي شوه صورة البلاد عالمياً.

وأضاف الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس حكومة روسيا ألكساندر نوفاك، أن "سوريا الجديدة طوت صفحة المراوغة والإنكار، وتعاونت بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مستطردًا أن "العلاقات السورية-الروسية عميقة ومرت بمحطات صداقة وتعاون لكنها لم تشهد التوازن الكامل سابقًا"، مؤكدًا أن "أي وجود أجنبي على أرض سوريا يجب أن يكون هدفه خدمة الشعب السوري وبناء مستقبله".

وأشار الوزير السوري إلى أن دمشق "ترحب بالتعاون مع روسيا على أساس عادل وشفاف في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والصحة"، مؤكدا أن "استقرار سوريا يفتح آفاق التعاون أمام الجميع، بينما ضعفها يزيد من فرص الفوضى والإرهاب".

ولفت إلى أن الهدف من المباحثات هو "بناء شراكة قائمة على السيادة والعدالة والمصلحة المشتركة بين سوريا وروسيا".

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك أن "المرحلة التاريخية الجديدة في العلاقات بين البلدين ستكون مبنية على الاحترام المتبادل"، مستطردًا بتمنياته "استمرار نمو العلاقة بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين"، مشيرًا إلى اهتمام روسيا الخاص بـ"الزيارة القادمة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو للمشاركة في القمة العربية-الروسية"، ومؤكدًا على "سيادة ووحدة الأراضي السورية".

وتأتي هذه الزيارة الرسمية للوفد الروسي برئاسة نوفاك، والذي وصل صباح اليوم إلى مطار دمشق الدولي، بعد أسابيع من لقاء وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني في موسكو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكد اللقاء على "بدء مرحلة جديدة من التعاون السياسي والعسكري تقوم على احترام سيادة سوريا ودعم وحدة أراضيها".