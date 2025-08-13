سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون دفاعي مشترك

شفق نيوز- أنقرة

وقعت وزارتا الدفاع في سوريا وتركيا، يوم الأربعاء، اتفاقية تعاون دفاعي مشترك تهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات الجيش العربي السوري وتحديث مؤسساته وهيكليته، إلى جانب دعم عملية إصلاح قطاع الأمن بشكل شامل.

وبحسب الوكالة السورية للأنباء "سانا"، تتضمن الاتفاقية التبادل المنتظم للأفراد العسكريين للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة، وتدريب على المهارات العسكرية المتقدمة، وتقديم مساعدة فنية من خلال إرسال خبراء مختصين لدعم عملية تحديث الأنظمة العسكرية والهياكل التنظيمية وقدرات القيادة.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق مساعٍ متواصلة بين دمشق وأنقرة لتعزيز التعاون في المجالين العسكري والأمني، بعد سلسلة لقاءات سياسية وأمنية رفيعة المستوى خلال الأشهر الماضية.