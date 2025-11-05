سوريا.. هزة أرضية بقوة 2.6 درجة تضرب اللاذقية

شفق نيوز- دمشق

أعلن المركز الوطني للزلازل التابع لمديرية الأرصاد الجوية السورية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر في محافظة اللاذقية، شعر بها عدد كبير من سكان شمال غربي البلاد.

وأوضح المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الهزة سُجّلت عند الساعة السابعة و15 دقيقة، وسبقتها في وقت سابق من نهار اليوم هزة أرضية شرقي اليونان بلغت قوتها 4.6 درجات، تلتها هزات ارتدادية أخرى غرب تركيا في منطقة بالكاسير.

ودعت مديرية الأرصاد إلى تفادي تداول الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة التطورات الزلزالية، مؤكدة أن الأجهزة المختصة تتابع النشاط الأرضي بشكل مستمر.

وأفادت مراسلة وكالة شفق نيوز في اللاذقية، بأن الهزة كانت قصيرة استمرت نحو ثلاث ثوانٍ فقط، وشعر بها السكان في أحياء المدينة وبعض مناطق شمال غربي البلاد، دون تسجيل أي أضرار تُذكر.