سوريا.. هجوم يستهدف قاعدة حميميم الروسية (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، استهداف قاعدة حميميم الروسية الواقعة بريف مدينة جبلة في محافظة اللاذقية في شمال غرب سوريا.

وأشار المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى أن محيط قاعدة حميميم الروسية يسوده حالة من التوتر الأمني، عقب هجوم شنته مجموعة مسلحة يُرجح أنها رديفة لوزارتي الدفاع والداخلية على القاعدة، وسط معلومات عن إسقاط المجموعة لمسيرة كانت تحلق في أجواء المنطقة.

ونقل المرصد عن مصادر أهلية قولها، إنه سُمع إطلاق رصاص كثيف صباح اليوم في محيط مدرج المطار نتيجة اندلاع اشتباكات استُخدمت فيها الأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة، وتزامن ذلك مع إطلاق صافرات الإنذار داخل القاعدة.

وفي السياق ذاته، تشهد المنطقة المحيطة بالمطار استنفاراً أمنياً واسعاً، شمل إقامة حواجز وتفتيشات دقيقة، وسط ترقب وحذر من أي تصعيد محتمل، وفق المرصد.

ووثق المرصد السوري في 24 نيسان/أبريل الفائت، إسقاط الدفاعات الروسية طائرتين مسيرتين خلال التصدي لمجموعة أهداف في سماء جبلة، بالتوازي مع استنفار للقوات الروسية في المواقع السورية.

بالتوازي مع إطلاق مضادات أرضية من منطقة قرفيص في ريف اللاذقية، التي يتمركز ضمنها فصيل تابع لوزارة الدفاع، حيث يتركز استهدافه لمنازل المواطنين في المناطق المحيطة في قرية قرفيص، بحسب المرصد.

وذكر المرصد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت في الساحل السوري، أمس الاثنين، طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء ريف طرطوس، وسقط حطامها في ريف الشيخ بدر الغربي بين قريتي الموشه والكفرون.

وأشار إلى أن الصواريخ انطلقت من منطقة الخراب ودوت انفجارات عنيفة سمعت في منطقة الساحل.