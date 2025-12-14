سوريا.. مقتل 4 من عناصر أمن الطرق إثر هجوم جنوب إدلب

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد، مقتل أربعة عناصر من إدارة أمن الطرق وإصابة عنصر خامس جنوب إدلب.

وذكرت الوزارة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الحادث جاء على خلفية استهداف تعرّضت له إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها على طريق مدينة معرّة النعمان جنوب محافظة إدلب.

وأضاف، أن الوحدات الأمنية المختصة باشرت عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة، بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأمس السبت، أعلن الجيش الأميركي عن مقتل جنديين ومترجم مدني أميركي وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم مسلح نفذه تنظيم "داعش" قرب مدينة تدمر وسط سوريا، خلال اجتماع مع قادة محليين ضمن عمليات مكافحة التنظيم، فيما أكد البنتاغون استمرار التحقيق، وحجب هويات الضحايا مؤقتاً حتى إخطار أقاربهم.

وفيما تبنى تنظيم "داعش" الهجوم "وفق منصات مقربة من التنظيم"، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على الهجوم، وأكد "سنشن هجوما انتقاميا ضد داعش".