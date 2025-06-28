سوريا.. مطالبات بالكشف عن مصير صحفي كوردي أُعتُقل في دمشق

شفق نيوز - دمشق

طالبت شبكة الصحفيين الكورد السوريين، يوم السبت، بالكشف عن مصير الصحفي حسن ظاظا والإفراج الفوري عنه، بعد أن اعتقلته قوات "الأمن العام" التابعة للحكومة السورية المؤقتة في العاصمة دمشق، يوم أمس الجمعة، واقتادته إلى جهة مجهولة دون توضيح الأسباب وفق بيان الشبكة.

ونقلت الشبكة عن أحد المقربين من عائلة الصحفي قوله إن، "عناصر من الأمن العام حضرت إلى منزل العائلة في حي ركن الدين، خلال فترة غياب ظاظا، لتقوم باعتقاله لاحقاً حوالي الساعة الخامسة عصراً. وحتى الآن، لم يُعرف مكان احتجازه أو الجهة المسؤولة عن توقيفه".

ويشغل الصحفي حسن ظاظا عضوية المجلس العام لاتحاد الإعلام الحر في سوريا، ويمثّل الاتحاد الدولي للصحافة العربية داخل البلاد.

هذا ولم تصدر أي جهة رسمية بياناً يوضح ملابسات التوقيف أو أسبابه، ما يثير القلق بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه.

وقال مصدر من عائلة الصحفي المعتقل لوكالة شفق نيوز أنه "لغاية اللحظة لا نملك أي معلومات حول مكان احتجازه ودواعي اعتقاله" منوها الى أن، "ظاظا يعاني من أمراض مزمنة وهي يحتاج لرعاية صحية خاصة".

واعتبرت شبكة الصحفيين الكورد السوريين أن هذا الاعتقال يُعدّ انتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة والتعبير، ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية، ومنها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/173 المتعلق بضمان سلامة الصحفيين.

ودعت الشبكة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ظاظا، والكشف عن أسباب اعتقاله، واتخاذ إجراءات فعّالة لحماية الصحفيين والناشطين من أي ممارسات تعسفية، مؤكدة على ضرورة التزام الجهات كافة بتوفير بيئة عمل آمنة تحترم الحريات الصحفية وتنسجم مع القوانين المحلية والدولية.

وأفرجت قوات الأمن العام السورية، مطلع شهر أيار/مايو الفائت، عن الصحفي أكرم صالح، مراسل قناة Channel 8، والمصور جودي حج علي، بعد يوم من اعتقالهما أثناء تغطيتهما الميدانية للاشتباكات في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وقال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إنه "تعرض الزميلان الصحفيان أكرم صالح وجودي حاج علي لتوقيف خاطئ من قبل إحدى الجهات الأمنية أثناء مزاولتهما لعملهما الإعلامي".