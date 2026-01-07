سوريا.. مطار حلب يمدد تعليق الرحلات مع استمرار الاشتباكات

شفق نيوز- دمشق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، يوم الأربعاء، تمديد تعليق الرحلات الجوية في مطار حلب على خلفية الاشتباكات المستمرة في المدينة.

وجاء في البيان: "في ضوء استمرار المستجدات الأمنية الراهنة في بعض أحياء مدينة حلب وحرصاً على سلامة المسافرين والطواقم الجوية تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي حتى الساعة 23:00 من يوم غد الخميس 8 كانون الثاني 2026، يستمر تحويل الرحلات المجدولة خلال هذه الفترة إلى مطار دمشق الدولي لحين استكمال التقييمات الفنية والأمنية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وأضاف البيان: "نؤكد أن هذا الإجراء احترازي ومؤقت وسنقوم بإصدار تحديثات لاحقة"، داعياً "المسافرين إلى متابعة تفاصيل رحلاتهم عبر شركات الطيران المعنية شاكرين تفهمهم وتعاونهم".

وكانت تقارير أشارت إلى أن الجيش بدأ بعد ظهر الأربعاء قصف حيي الأشرفية والشيخ مقصود ذوي الغالبية الكوردية في مدينة حلب، بعيد انتهاء مهلة حددها لخروج المدنيين منهما، غداة اندلاع اشتباكات دامية تعد الأعنف بين الطرفين.

وتبادلت القوات الحكومية والكوردية الاتهامات بإشعال اشتباكات أوقعت 9 قتلى و27 مصاباً، على وقع تعثر المفاوضات بين السلطات السورية و"قسد"، منذ توقيعهما اتفاقاً في آذار/ مارس 2025 نص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكوردية في إطار الدولة السورية.

وتسيطر قوات الأمن الكوردية بشكل رئيسي على الحيين، اللذين خرج منهما المئات من المقاتلين الكورد في نيسان/ أبريل الماضي بموجب اتفاق مع السلطات الانتقالية.

وبناء على توجيهات محافظ حلب عزام الغريب، أغلقت المدارس والجامعات والإدارات الحكومية في مدينة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، أبوابها الأربعاء.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران مساء أمس الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب لمدة 24 ساعة، ثم مدد الحظر إلى الخميس.

ومنذ أشهر، يتبادل الطرفان الاتهامات بإفشال الجهود المبذولة لتطبيق الاتفاق الذي وقعه قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع في 10 آذار/ مارس من العام الماضي.

وكان من المفترض إنهاء تطبيق بنوده بنهاية 2025، إلا أن تبايناً في وجهات النظر حال دون إحراز تقدم، رغم ضغوط تقودها واشنطن بشكل رئيسي.