سوريا.. مطار القامشلي يستقبل أول طائرة مدنية منذ سقوط نظام الأسد

شفق نيوز- القامشلي

هبطت أول طائرة مدنية في مطار القامشلي الدولي شمال شرق سوريا، اليوم السبت، قادمة من دمشق، وذلك منذ أكثر من عام على تعليق العمل في المطار منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تنفيذ بنود الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية والتي تنص على تسليم المطار والمعابر وتشغيلها من قبل الحكومة السورية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن طائرة مدينة حطت في المطار قادمة من العاصمة دمشق تحمل فرق فنية ومعدات لوجستية بهدف إعادة وضع المطار في الخدمة.

وتزامن هبوط الطائرة مع وصول قائد قوات الأمن الداخلي السوري، مروان العلي ووفد حكومي مرافق له إلى مطار القامشلي قادما من الشدادي جنوب الحسكة.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز إن "العمل يجري على إعادة تشغيل المطار ووضعه في الخدمة خلال فترة شهر ليبدأ بتسيير رحلات جوية بين دمشق والقامشلي بداية ولاحقا رحلات دولية".

وتوقف المطار عن العمل منذ يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 مع سقوط نظام الأسد في سوريا واقتصر حركة المطار على الطائرات العسكرية الروسية التي كانت تتخذ جزء منه قاعدة عسكرية لقواتها قبل ان تخليه نهاية الشهر الفائت.