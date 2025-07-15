سوريا.. مطار الثعلة بمحافظة السويداء يتحول لساحة قتال مفتوحة

شفق نيوز- السويداء

أفادت مصادر سورية، يوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات عنيفة، خلال ساعات الليل، في مطار "الثعلة" العسكري بمحافظة السويداء، جنوبي سوريا، وسط هجمات نفذها تنظيم داعش، منذ أيام في المدينة ذات الغالبية الدرزية.

وذكر ناشطون أن "المطار تحول إلى ساحة قتال مفتوحة"، مشيرين إلى أن أصوات الانفجارات والرصاص سمعت في كافة أرجاء المدينة، ما أثار حالة من الذعر والتوتر بين السكان.

وقال الناشطون إن اشتباكات اندلعت بين مسلحين لم تعرف هويتهم، في المطار، في الوقت الذي راجت فيه أنباء عن اشتباكات أخرى طاحنة اندلعت على محور "ولغا".

وأشارت مصادر وناشطون إلى وصول أرتال عسكرية ضخمة تابعة للفرقة 25 بقيادة محمد الجاسم "أبو عمشة" إلى أطراف محافظة السويداء.

من جهتها، قالت قناة "الإخبارية" السورية إن "تعزيزات لوزارة الدفاع تصل تباعاً إلى أطراف مدينة السويداء في الوقت الذي تحاول فيه وزارة الدفاع التوصل لاتفاق تهدئة ينهي الاشتباكات، مشيرة إلى أن مساعي التهدئة مستمرة بين وزارة الدفاع ووجهاء السويداء.