سوريا.. مصرع وإصابة 5 أكاديميين بحادث سير جنوب الحسكة

شفق نيوز- دمشق

لقي ثلاثة أكاديميين مصرعهم وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم الأربعاء، جراء حادث سير على طريق دير الزور - الحسكة قرب جسر الـ47، إثر تصادم سيارتين من نوع "جيب".

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن من بين الضحايا عميد كلية الحقوق محمد خضر الجاسم، وعميد كلية الهندسة المدنية ناجي خميس الفرج، وعضو الهيئة التدريسية في كلية العلوم محمود الرمدان، في جامعة الفرات.

وأشار مراسلنا إلى إصابة كل من عميد كلية الاقتصاد حسين الضعيف، وعميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية رحمة أحمد، حيث كانوا في طريق عودتهم للحسكة قادمين من حفل تكريم طلابي في مدينة دير الزور، برفقة عدد من الأساتذة الجامعيين.

وبحسب مصادر طبية، نُقلت جثامين المتوفين إلى مستشفى الشعب في الحسكة، فيما نُقل المصابان إلى مستشفى الحكمة، وما تزال حالتهما الصحية غير مستقرة، وسط مناشدات من الكوادر الطبية للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى.

ونعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا الراحلين بكلمات مؤثرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، معربة عن حزنها العميق وخالص تعازيها للأسرة الأكاديمية في سوريا، لا سيما في جامعة الفرات – فرعي الرقة والحسكة، بوفاة نخبة من كوادرها الأكاديمية الذين كرّسوا حياتهم في خدمة التعليم والطلاب.