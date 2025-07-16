سوريا.. مسلحون يهاجمون مقراً أمنياً في اللاذقية

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر أمنية سورية، يوم الأربعاء، بتعرض مقر الأمن الجنائي لهجوم مسلح في اللاذقية، فيما أشارت إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في المدينة.

وقالت المصادر، وفقاً لوسائل إعلام سورية إن "قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية تحركت نحو المنطقة التي تدور فيها الاشتباكات من أجل التعامل مع الفئة التي هاجمت المقر الأمني".

هذا وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء، بارتفاع حصيلة القتلى نتيجة الاشتباكات في السويداء جنوبي سوريا إلى 224 شخصاً منذ اندلاع أعمال العنف بين فصائل درزية ومسلحين من البدو والقوات الحكومية في المحافظة.