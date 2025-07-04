سوريا: مستعدون للعودة إلى اتفاق 1974 مع إسرائيل

شفق نيوز - دمشق

كشفت وزارة الخارجية السورية، يوم الجمعة، استعداد دمشق للتعاون مع الولايات المتحدة والعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها في منصة "إكس"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله بحث الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري.

وأضاف البيان، أن "الوزير الشيباني أعرب عن تطلع سوريا للتعاون مع واشنطن لضمان استقرار الأوضاع، والالتزام باتفاق 1974".

وأشار إلى أن "الجانبين بحثا ملفات عدة، أبرزها العقوبات الأمريكية، وملف الأسلحة الكيميائية، والتدخل الإيراني، ومكافحة تنظيم داعش، إضافة إلى مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وشدّد الوزير الشيباني، بحسب البيان، على رغبة سوريا في العمل مع الولايات المتحدة لرفع العقوبات الأمريكية، خصوصًا قانون "قيصر"، الذي يعرقل فرص الاستثمار والانخراط الاقتصادي في سوريا، كما تطرّق الحديث إلى إمكانية مشاركة الرئيس السوري في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.

من جانبه، أكّد الوزير الأمريكي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل العمل على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك التحرك لإلغاء قانون "قيصر" خلال الأشهر القادمة، مشيدًا بما وصفه بـ"القرار التاريخي" الذي اتخذه ترامب، قائلًا إنه "سيُعيد تشكيل مستقبل سوريا".

كما أعلن الطرفان، أيضاً عن "تشكيل لجنة سورية-أمريكية مشتركة لمتابعة ملف الأسلحة الكيميائية"، مؤكدَين وجود "توافق واسع على ضرورة معالجة هذه القضية".