سوريا.. "مرفأ طرطوس" يستقبل باخرة صينية محمّلة بـ50 ألف طن من الأرز

شفق نيوز- دمشق

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الثلاثاء، أن مرفأ طرطوس البحري استقبل باخرة ضخمة قادمة من ميناء داليان الصيني، تحمل على متنها أكثر من 50 ألف طن من مادة الأرز.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن الباخرة الوافدة تُعد من السفن العملاقة، إذ يبلغ طولها نحو 190 متراً، فيما يصل غاطسها إلى 12 متراً، ما يبرز الجاهزية الفنية واللوجستية لمرفأ طرطوس وقدرته على استقبال هذا النوع من السفن الضخمة.

ويؤكد القائمون على المرفأ، أن "هذه العملية تبرهن على كفاءته كمحور رئيسي لحركة التجارة الإقليمية والدولية على البحر المتوسط".

وبحسب بيانات رسمية، فقد استقبل مرفأ طرطوس منذ إعادة نشاطه وحتى نهاية آب الماضي 594 باخرة، توزعت بين بضائع عامة وحاويات وسفن إصلاح، كما سجل تداول 4373 حاوية، توزعت تقريباً بالتساوي بين الواردات والصادرات، في مؤشر على عودة التوازن لحركة التبادل التجاري.

أما على صعيد البضائع المناولة، فقد بلغت الكمية الإجمالية أكثر من 3.67 ملايين طن، منها ما يزيد على 3 ملايين طن من الواردات، مقابل نحو 631 ألف طن من الصادرات.

البعد الإقليمي والدولي

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي فراس زين الدين، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "نشاط مرفأ طرطوس يعزز موقع سوريا على خريطة التجارة في شرق المتوسط، ويمنحه دوراً تنافسياً أمام موانئ إقليمية مثل بيروت والإسكندرية ومرسين، واستقبال سفن عملاقة من آسيا يعكس انفتاح خطوط الإمداد السورية على أسواق بعيدة جغرافياً، ما يفتح الباب أمام فرص تجارية جديدة".

وتوقع أن يشهد مرفأ طرطوس مزيداً من النشاط خلال الفترة المقبلة، إذا استمر العمل على تطوير بنيته التحتية وتوسيع قدراته الاستيعابية، بما يتيح له تأدية دور أكبر في حركة التجارة الإقليمية والدولية، والمساهمة في تأمين احتياجات السوق المحلية.

ويعد مرفأ طرطوس أكبر موانئ سوريا على المتوسط ويُستخدم كمركز رئيسي لاستيراد المواد الأساسية، وتزايد اعتماده بعد الحرب والعقوبات، ما جعله شرياناً حيوياً للتجارة والإمداد.