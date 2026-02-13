سوريا.. مرسوم بتعيين شخصية كوردية بارزة محافظاً للحسكة

شفق نيوز- دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم الجمعة، بأن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوماً يقضي بتعيين نور الدين أحمد عيسى محافظاً للحسكة.

وكانت وسائل إعلام أفادت قبل أيام بأن عيسى باشر مهامه محافظاً جديداً للحسكة.

وبحسب ما تداولته منصات سورية، ‏فإن عيسى، المعروف بلقب "أبو عمر خانيكا"، شخصية كوردية سورية بارزة، جرى ترشيحه في 31 كانون الثاني/ يناير 2026، من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لمنصب محافظ الحسكة ضمن الاتفاق مع الحكومة السورية.

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت وزارة الدفاع السورية إن قوات الجيش بدأت بالانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقاً للاتفاق المبرم بين الحكومة و"قسد".

وأفادت هيئة العمليات في الجيش بأن قوى الأمن الداخلي انتشرت في المناطق التي انسحب منها الجيش.