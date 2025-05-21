سوريا.. مجموعة مسلحة تهاجم محافظ السويداء وفصائل المدينة "تطردها"

شفق نيوز/ أقدمت فصائل في مدينة السويداء السورية، يوم الأربعاء، على طرد مجموعة مسلحة اقتحمت مبنى المحافظة وهددت المحافظ والعاملين في المبنى.

وأفادت وسائل إعلام عربية، أن "مجموعة مسلحة اقتحمت مبنى محافظة السويداء بالتزامن مع وجود المحافظ، مصطفى البكور وبعض العاملين بالمبنى".

وكشفت أن المهاجمين، أشهروا أسلحتهم في وجه المحافظ والموظفين، بعد أن أغلقوا الأبواب متذرعين بمطالبة غير قانونية بإخراج محتجز في قضية سرقة سيارات.

وأضافت أنه إثر الحادث تدخلت فصائل السويداء وعلى رأسها لواء الجبل الذي عمل على طرد المجموعة المسلحة، موضحا أن حركة رجال الكرامة عملت على تأمين طريق خروج المحافظ من المكان بعد الحادثة.