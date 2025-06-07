سوريا.. مباركة أمريكية لفتوى تحريم "الثأر الشخصي"

شفق نيوز/ أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، فتوى تحرم جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون، وهو ما ثمّنه المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك.

وجاء في الفتوى الرسمية: "من حق من ظُلم في مال أو دم أو عرض، أن يطالب بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حقوقه بالطرق المشروعة".

وأوضح نص الفتوى أن "الواجب في استيفاء الحقوق أن تكون عن طريق القضاء والسلطات المختصة، وألا تكون في يد جهة فردية، منعًا للفتن أو أخذ الثأر أو الاعتماد على الشبهات والإشاعات أو التسرع في قول أو اتهام، لأن سفك الدماء والأعراض يولّد مفاسد عظيمة".

وأضاف مجلس الإفتاء الأعلى: "لا يجوز للناس أن يقيموا الحدود أو القصاص بأنفسهم دون الرجوع إلى القضاء الشرعي أو الرسمي، لما في ذلك من تقويض لأصل الحياة، وإفساد للنظام الإنساني، وشيوع الفوضى".

وأكد المجلس أنه "لا يجوز الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء وإطار القانون، لما في ذلك من إشاعة الفوضى وهدم الأمن والعدل، وتدمير السلم المجتمعي، كما يُحرّم التحريض على ذلك لأنه يُذكي نار الفتنة، ويثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد".

ونوّهت الفتوى إلى "الواجب على المسؤولين وذوي الاختصاص أخذ مسألة الاقتصاص من المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها على محمل الجد والسرعة، واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض بما يريح الأمن والاستقرار في المجتمع، ويفوّت الفرصة على المحرّضين والمأجورين".

وأشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بهذه الفتوى التي تحظر جميع أشكال القتل خارج إطار القانون، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة".