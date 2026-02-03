سوريا.. لقاء مرتقب بين وفد المجلس الوطني الكوردي والشرع في دمشق

شفق نيوز- دمشق

كشف مصدر في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني السوري، يوم الثلاثاء، عن عزم هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي لقاء الرئيس أحمد الشرع، في العاصمة دمشق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن وفد هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) يضم كلاً من محمد إسماعيل، نعمت داوود، فيصل يوسف، سليمان أوسو، وفصلة يوسف

وكان قد وصل إلى دمشق يوم أمس الاثنين، بدعوة رسمية من وزارة الخارجية السورية، حيث استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، الوفد برئاسة محمد إسماعيل، وجرى التأكيد خلال اللقاء على وحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض أي مسارات تمس سيادتها.

كما أكد الشيباني أن المواطنين الكورد يُعدّون جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري، مشدداً على أهمية صون حقوقهم وتعزيز مبدأ المواطنة المتساوية، بما يحفظ خصوصيتهم الثقافية والاجتماعية ضمن إطار الدولة السورية الواحدة.

من جهته، رحّب وفد المجلس الوطني الكوردي بالمرسوم الرئاسي رقم 13، معتبراً أنه يشكّل خطوة مهمة في مسار تثبيت الحقوق المدنية للكورد وتعزيز اندماجهم في الحياة الوطنية.

ويأتي هذا اللقاء في وقت باشرت فيه قوات الأمن الداخلي، اليوم الاثنين، تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات “قسد”، عبر دخول قوة أمنية إلى مدينة الحسكة بالتنسيق مع القوات الموجودة فيها، في خطوة تُعد بداية التطبيق العملي لبنود الاتفاق.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد مروان العلي، أن دخول القوات جرى بعدد محدود من العناصر وفي نقاط معلنة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستُنفذ اليوم الثلاثاء بدخول قوة مماثلة إلى مدينة القامشلي، ضمن خطة زمنية تهدف إلى إنهاء المظاهر المسلحة وإعادة تنظيم العمل الأمني تحت إشراف الدولة.

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار بحث عدد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن جدول اللقاءات.