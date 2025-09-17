سوريا.. آلاف الكورد يتظاهرون وسط القامشلي للمطالبة بـ"اللامركزية"

شفق نيوز- دمشق

خرج الآلاف من المواطنين الكورد، يوم الأربعاء، وسط مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، للمطالبة بـ"اللامركزية" وتمسكهم بالإدارة الذاتية الكوردية، وسط تعثّر المفاوضات مع دمشق.

وأبرمت الإدارة الذاتية والسلطات الجديدة في دمشق في 10 آذار/ مارس الماضي اتفاقاً حول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، لكن بنوده لم تطبق بعد بسبب خلافات بين الطرفين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شاهد عيان قوله، إن آلاف المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في وسط مدينة القامشلي، ورفعوا أعلام الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ورفع بعضهم لافتة كتب عليها "قسد إرادة الشعوب".

وجدّد القيادي الكوردي ألدار خليل، في كلمة خلال التظاهرة، مطلب الإدارة الذاتية بـ"اللامركزية". وقال: "عندما نتحدث عن اللامركزية فإننا نريدها لكل سوريا، وليس لمنطقتنا فقط".

وأضاف أنه "في هذا الوطن هناك القضية الكوردية، وإذا لم تُحل القضية الكوردية فإن سوريا، لن تكون دولة ديمقراطية ولن تنته الأزمات".

وشاب التوتر العلاقة بين الإدارة الذاتية ودمشق منذ وصول الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى السلطة، عقب الإطاحة بنظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وانتقدت الإدارة الذاتية، دمشق على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوّع، وتتمسك بتطبيق "اللامركزية"، وهي الصيغة التي ترفضها دمشق بالمطلق.

والشهر الماضي، أعرب الكورد عن رفضهم آلية اختيار أعضاء البرلمان الانتقالي الجديد، معتبرين أنها غير ديمقراطية.

ومن المقرر أن تجري سوريا في أيلول/ سبتمبر الجاري عملية انتخابية غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد، والذين يعيّن ثلثهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، من أصل 210 أعضاء يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان.