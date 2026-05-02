سوريا.. قوة من الجيش الإسرائيلي تتوغل في ريف درعا وتطلق النار

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر محلية سورية، يوم السبت، بأن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي مكونة من عربيتين، قامت بالتوغل عند مدخل طريق وادي الرقاد في ريف درعا الغربي.

ووفقا للمصادر فقد تقدمت القوات الإسرائيلية حتى منطقة "سيل أبو عمر" قبل أن تغير مسارها وتنحرف نحو بداية الطريق عائدة في وقت لاحق باتجاه الجولان السوري عبر بوابة تل أبو الغيثار.

وتشير المصادر إلى أن إحدى آليات الدورية وخلال تحركها في المنطقة عمدت إلى إطلاق رشقات نارية باتجاه الوادي من رشاش ثقيل من نوع "دوشكا" كان متمركزا على مقدمتها كنوع من ترهيب الأهالي.

ورصدت المصادر يوم أمس الجمعة، قيام القوات الإسرائيلية المتمركزة في الجولان السوري باستهداف الأراضي السورية في ريف القنيطرة حيث يعمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف الشريط الحدودي.

وسقطت يوم أمس 5 قذائف مدفعية إسرائيلية في محيط "سد منطرة" الاستراتيجي وتركز الاستهداف بشكل مباشر في المنطقة الواقعة غربي السد دون ورود معلومات عن ارتقاء ضحايا في صفوف المدنيين فيما اقتصرت الأضرار على بعض الحرائق التي اشتعلت في الأراضي الزراعية المحيطة.