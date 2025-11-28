سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار على مدنيين في ريف القنيطرة

شفق نيوز- دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم الجمعة، بأن قوات إسرائيلية قامت بفتح النار، على مواطنين سوريين من قرية الحميدية بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت الوكالة إن المواطنين كانوا عائدين من المشاركة في فعالية شعبية ببلدة خان أرنبة دعمًا لوحدة سوريا ورفضًا للجرائم الإسرائيلية.

وأفادت بأن القوات الإسرائيلية منعت العائدين من الفعالية من دخول القرية لمدة تقارب نصف ساعة، دون ورود أنباء عن إصابات.

من جهة أخرى ذكرت "سانا" أن قوة إسرائيلية توغلت بالقرب من السهول الزراعية في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونفذت عملية تفتيش في محيط القرية.

وكانت القوات الإسرائيلية نفذت فجر اليوم الجمعة هجوما على بلدة بيت جن بريف دمشق، أدى إلى مقتل 13 مواطنًا سوريًا وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال، ودمار بمنازل وممتلكات الأهالي، بعد توغل قوة عسكرية تابعة له داخل البلدة، واعتقال ثلاثة أشخاص قبل انسحابها.