سوريا.. قوات إسرائيلية تستولي على بئر مياه استراتيجي وتعتقل ثلاثة مدنيين

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية من بلدة حضر بريف القنيطرة جنوبي سوريا، يوم الجمعة، بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على بئر "عين التينة"، الذي يعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب لأهالي البلدة.

وبحسب المصادر، فإن الجيش الإسرائيلي نصب حاجزاً عند نقطة الطوارئ الدولية القديمة على طريق "عين التينة"، ليمنع السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي تقع خلف هذا الحاجز.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية لم تكتفِ بهذا الإجراء، بل توسعت شمالاً لتسيطر على موقع "قرص النفل" المعروف محلياً بـ "التل الكبير"، وبدأت فيه أنشطة غير معروفة حتى الآن.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن الجيش الإسرائيلي أقدم، يوم أمس الخميس، على اعتقال ثلاثة شبان سوريين، بينهم أب وابنه، من أبناء بلدة حضر، واقتادهم إلى داخل الجولان السوري المحتل، من دون الكشف عن مصيرهم أو التهم الموجهة إليهم حتى اللحظة.