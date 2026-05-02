سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مناطق عدة في ريف القنيطرة الجنوبي

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر أمني سوري، يوم السبت، بشن الجيش الإسرائيلي قصفاً بالمدفعية على الأراضي الزراعية المحاذية لخط وقف إطلاق النار بين بلدتي الرفيد والمعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي، دون ورود معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن القوات الإسرائيلية استهدفت أيضاً أطراف قرية بريقة في الريف ذاته، عبر أربع قذائف دبابة، دون ورد معلومات عن الخسائر.

ويأتي هذا القصف في سياق التوترات المستمرة على خطوط التماس في المنطقة التي تشهد بين الحين والآخر توترات وقصفاً متقطعاً من الجانب الإسرائيلي، غالباً ما تبرره تل أبيب باستهداف تحركات عسكرية أو بنى تهدد أمنها.

كما أن طبيعة المنطقة الزراعية المفتوحة، وقرب القرى من خط الفصل، يجعلها عرضة لأي تصعيد عسكري، ما يضع السكان المدنيين في حالة قلق دائم من تجدد القصف أو تدهور الوضع الأمني.