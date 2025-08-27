سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف ريف دمشق

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأربعاء، بشن إسرائيل غارات عدة استهدفت مواقع تابعة لوزارة الدفاع.

وقالت في اخبار عدة، إن "6 غارات للطيران الإسرائيلي، شنت على مواقع عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في جبل المانع بمنطقة الكسوة بريف دمشق".

وكان مصدر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أفاد قبل قليل، بإجراء مباحثات مع سوريا لتسليمها مزارع شبعا وجبل روس مقابل الجولان.

وبحسب المصادر، التي أوردتها وسائل إعلام عربية، فإن "إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ وسنبقى بالمنطقة الأعلى فيه".