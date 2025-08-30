سوريا.. "قسد" تنهي حملتها الأمنية في الحسكة وترفع حظر التجوال

شفق نيوز- سوريا

عادت حركة السير والتنقل إلى طبيعتها وفتحت الأسواق في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، بعد رفع حظر التجوال الكلي الذي فُرض صباح اليوم السبت، بالتزامن مع إطلاق قوات سوريا الديمقراطية حملة أمنية واسعة ضد خلايا تنظيم "داعش".

وقال مراسل شفق نيوز إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مدعومة بقوى الأمن الداخلي ووحدات حماية المرأة، تمكنت خلال الساعات الأولى من الحملة من اعتقال أكثر من 40 شخصاً بتهمة الانتماء إلى التنظيم، إضافة إلى مصادرة كميات من الأسلحة والذخيرة.

وأوضح مراسلنا أن عمليات التمشيط تركزت في الأحياء القريبة من سجن الصناعة جنوب المدينة، الذي يضم المئات من معتقلي داعش.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، أبجر داوود، أن "الخلايا تمركزت على مقربة من سجن الصناعة، في محاولة منها لإخراج المرتزقة وخلق الفوضى".

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إطلاق حملة أمنية وعسكرية واسعة في الحسكة ومحيطها، تستهدف أوكار وخلايا تنظيم داعش.

وذكرت "قسد"، في بيان اطلعت عليه شفق نيوز، أن العملية تهدف إلى ملاحقة فلول التنظيم والخلايا النائمة والنشطة، وتفكيك شبكات الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى إحباط المخططات المحتملة التي كان التنظيم يسعى لتنفيذها، بما فيها استهداف السجون ومراكز الاحتجاز.

وأضافت في بيانها أن "فرق العمليات العسكرية (TOL) تشارك في العملية، لتأمين الدعم الاستخباراتي وضمان الدقة العالية في استهداف الخلايا الإرهابية، مع التشديد على حماية أرواح المدنيين".

كما دعت "قسد"، بحسب البيان، أهالي مدينة الحسكة إلى "التعاون التام مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه"، مؤكدة أن "أمن وسلامة المدنيين تبقى أولوية قصوى".