سوريا.. "قسد" تعلن التصدي لهجوم إرهابي بريف دير الزور الشرقي

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مساء اليوم الأحد، إحباط هجوم مسلح استهدف إحدى نقاطها الأمنية في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.

وقالت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين نفذوا هجوماً إرهابياً غادراً على أحد حواجز قواتنا في بلدة أبو حمام، مستخدمين قذائف من نوع (آر. بي. جي)".

وأضافت أن "مقاتلينا تصدوا للهجوم بكل قوة وردوا على المهاجمين بشكل فوري، ما أدى إلى إفشال الهجوم دون وقوع أي إصابات في صفوف قواتنا".

وأشارت إلى أن "المسلحين لاذوا بالفرار تحت ضربات مقاتلينا، الذين لاحقوهم وقاموا بتمشيط المنطقة وإعادة الأمن والاستقرار إليها".

ويأتي هذا الهجوم تزامناً مع انفجار عبوة ناسفة في منطقة البوكمال شرقي محافظة دير الزور، ما أسفر عن إصابة جنديين، بحسب مصادر محلية سورية.

وقالت المصادر لمراسل وكالة شفق نيوز إن الانفجار وقع أثناء مرور دورية تابعة للفرقة العسكرية 86، في شارع الهجانة بمدينة البوكمال، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الدورية بجروح طفيفة.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الانسان، أفاد الخميس الماضي، بتصاعد عمليات تنظيم "داعش" الإرهابية، خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مسجلاً 16 هجوماً في دير الزور والرقة، أوقع خلاله ضحايا من العسكريين والمدنيين.

وبحسب إحصاءات المرصد، فقد "توزعت العمليات على 3 في الرقة و13 في دير الزور، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم مدنيان وعنصر من (قسد)، إضافة إلى إصابة 13 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي (الأسايش)".

وأشار المرصد إلى أن "داعش استغل الطبيعة الجغرافية الوعرة وتراجع الانتشار الأمني في بعض المناطق الريفية لتعزيز تحركاته"، مضيفاً أن "بعض العمليات تضمنت أيضاً حرق مبان مدنية ومجالس محلية وفرض إتاوات مالية على السكان تحت ذريعة الزكاة".