سوريا.. "قسد" تدين هجوم داعش على القوات الأميركية وتؤكد جاهزيتها للرد

شفق نيوز- دمشق

دانت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم السبت، الهجوم الذي نفذه عنصر من تنظيم داعش ضد أفراد من القوات الاميركية في البادية السورية اثناء تنفيذهم مهام ضمن التحالف الدولي لمحاربة الارهاب، مؤكدة جاهزيتها للرد.

وقدمت "قسد" في بيانها الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أحر التعازي الى "حلفائنا في الجيش الأميركي والى شعب الولايات المتحدة الامريكية".

وأضافت أنها "وبالاشتراك الكامل مع حلفائنا في التحالف الدولي لن نسمح للتنظيمات الارهابية باعادة تنظيم صفوفها او تهديد امن المنطقة والعالم مجددا، وان الرد سيكون حاسما ومباشرا بحق الجهات المنفذة والداعمة لها".

وشددت في البيان على ان "قوات سوريا الديمقراطية اثبتت قدرتها على اقتلاع جذور تنظيم داعش وتدمير بنيته العسكرية في شمال وشرق سوريا ونؤكد اليوم جاهزيتنا الكاملة لنقل هذه المعركة الى اي بقعة من الجغرافيا السورية، والعمل على اجتثاث الارهاب اينما وجد دون تهاون او تراجع".

وعبرت قسد عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا ورفاقهم وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

و اعلنت القيادة المركزية الامريكية في بيان صادر من تامبا بولاية فلوريدا، انه اليوم السبت قتل جنديان امريكيان ومدني أميركي واصيب ثلاثة اخرون جراء كمين نفذه مسلح منفرد من تنظيم داعش في سوريا. واضافت انه جرى الاشتباك مع المهاجم وقتله في مكان الحادث.

واوضحت القيادة المركزية انه وحرصا على احترام عائلات الضحايا ووفق سياسة وزارة الدفاع الامريكية سيتم حجب هويات افراد القوات المسلحة لمدة 24 ساعة الى حين ابلاغ ذويهم رسميا مشيرة الى ان مزيدا من التفاصيل سيعلن عنها لاحقا عند توفرها.

من جانبه، أدان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، الهجوم واصفاً إياه بـ"الكمين الإرهابي الجبان" الذي استهدف دورية مشتركة أميركية – حكومية سورية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تنعى خسارة ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية وشخص مدني، متمنياً الشفاء العاجل للقوات السورية المصابة، ومؤكداً التزام بلاده بهزيمة الإرهاب بالتعاون مع شركائها السوريين.

وتبنى تنظيم "داعش" اليوم السبت، الهجوم المسلح الذي استهدف وفدًا من قوات التحالف الدولي وقوى الأمن الداخلي السوري قرب مدينة تدمر وسط البلاد، وفق منصات مقربة من التنظيم.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أفاد مصدر أمني سوري لوكالة شفق نيوز بأن وفدا يضم قوات من التحالف الدولي إلى جانب عناصر سورية، كان في مهمة ميدانية للاطلاع على خطة أمنية لمحاربة التنظيم، قبل أن يتعرض لإطلاق نار في محيط المدينة، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر القوات الأميركية والأمن العام السوري.