سوريا.. "قسد" تبحث مع أهالي الرقة التحديات السياسية والأمنية

شفق نيوز- دمشق

بحثت قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الاثنين، مع وجهاء وأهالي مدينة الرقة الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية في المدينة، وسبل تعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والمؤسسات العسكرية والمدنية.

وذكرت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "شارك في الاجتماع عدد من قياداتها إلى جانب ممثلين عن المجتمع المحلي ووجهاء المدينة، حيث استعرض عضو القيادة العامة جيا كوباني آخر التطورات السياسية في مناطق شمال وشرق سوريا، بما في ذلك مستجدات الحوار مع حكومة دمشق، والمواقف الإقليمية والدولية تجاه المنطقة".

وأوضحت القيادة العامة خلال الاجتماع على أهمية الشراكة بين القوات العسكرية والأهالي في الحفاظ على أمن واستقرار المدينة، مشيرة إلى أن حماية الرقة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً مستمراً بين المواطنين والأجهزة الأمنية، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه مناطق شمال وشرق سوريا.

كما شددت القيادة على ضرورة قيام المؤسسات المحلية والأفراد بواجباتهم تجاه المجتمع، وعدم السماح لأي جهة بزعزعة استقرار المدينة، معتبرة أن الأمن المستدام يبدأ من وعي المجتمع والتزامه بدوره في حماية بيئته.

وفي المقابل، عرض المشاركون من الأهالي أبرز الاحتياجات الخدمية والمعيشية التي تعاني منها المدينة، إلى جانب مطالب تتعلق بتحسين واقع الخدمات العامة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية لضمان استقرار الحياة اليومية للسكان.

وأكدت قيادة "قسد" استعدادها الدائم للتواصل مع الأهالي والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مشيرة إلى أن مثل هذه اللقاءات ستكون دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات التي تم طرحها، وتطوير آليات العمل المشترك بين قوى الأمن والمجتمع المدني في الرقة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن التعاون والتواصل المستمرين بين القوات الأمنية والأهالي يمثلان الضمانة الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطنين والمؤسسات.