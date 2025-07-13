سوريا.. قتلى وجرحى في اشتباكات بمحافظة السويداء

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، بمقتل وإصابة العشرات في اشتباكات بين مقاتلين دروز وبدو في محافظة السويداء.

وأحصى المرصد في حصيلة جديدة سقوط 18 قتيلاً بينهم طفل، وهم 14 من الدروز و4 من البدو في الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل في حي المقوس شرقي مدينة السويداء ومناطق في المحافظة.

وكانت مصادر طبية أفادت في وقت سابق بأن "7 أشخاص قتلوا بينهم طفل، وأصيب نحو 32 بجراح نتيجة اشتباكات وقصف متبادل"، في أول اشتباكات تشهدها المنطقة منذ نحو شهرين.

وأوضحت مواقع محلية أن الاشتباكات أدت إلى قطع طريق دمشق السويداء الدولي.

وأفاد مصدر رسمي لوكالة "فرانس برس" بأن قوات تابعة لوزارة الداخلية توجهت "لفض الاقتتال".

وبدأت الاشتباكات إثر حادثة سلب وقعت على طريق دمشق استهدفت أحد تجار المدينة، بحسب شبكة "السويداء 24"، وامتدت لعمليات خطف متبادلة داخل المحافظة قبل أن يتطور الوضع إلى اشتباكات مسلحة وقصف.

ودعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى "ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار".

وأضاف: "نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين".