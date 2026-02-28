سوريا.. قتلى وجرحى جراء سقوط صاروخ إيراني على السويداء

شفق نيوز- دمشق

قُتل أربعة أشخاص وأُصيب آخرون بجروح، يوم السبت، جراء سقوط صاروخ إيراني في المنطقة الصناعية بمدينة السويداء، وفق حصيلة أولية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الدفاعات اعترضت صاروخاً، فيما سقط صاروخ آخر في منطقة حوض اليرموك بريف درعا"، دون ورود معلومات عن خسائر.

وأضاف أن "صاروخاً ثالثاً سقط في منطقة غدير البستان بريف القنيطرة، فيما تتابع الجهات المعنية الوضع".

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.