سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار مجهول مستودع أسلحة

شفق نيوز- دمشق

أفادت قناة "الإخبارية" الرسمية السورية، يوم الخميس، بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص بانفجار مستودع للأسلحة في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وذكرت القناة أنه لم يتبين سبب الانفجار، إلا أنه خلف عدداً غير محدد من القتلى والجرحى.

بدوره أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن انفجاراً عنيفاً وقع بالقرب من بلدة الفوعة في ريف إدلب، ما أدى إلى اندلاع حرائق وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان، بالتزامن مع تحليق طيران مجهول في أجواء المنطقة.