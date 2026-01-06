سوريا.. قتلى وجرحى باشتباكات بين "الأسايش" وقوات حكومية في حلب

شفق نيوز- دمشق

اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الداخلي (الأسايش) وقوات الحكومة السورية، يوم الثلاثاء، في محيط حيي الاشرفية والشيخ مقصود بحلب، ما أسفر عن سقوط 10 أشخاص بين قتيل وجريح.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاشتباكات زادت وتيرتها وسط قصف مدفعي وصاروخي بين الجانبين ما تسبب بسقوط ضحايا مدنيين.

ووفق لمراسلنا قتلت سيدتين في مدينة حلب، وأصيبت طفلة وشخص آخر فيما قتل مواطن وأصيب خمسة آخرون على الأقل في حي الشيخ مقصود بينهم طفلان.

واعلنت الحكومة السورية إنها استهدفت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود بحلب، وأغلقت طريق حلب - غازي عنتاب بالقرب من دوار الليرمون جراء الاشتباكات.

وأشار المراسل إلى نزوح عشرات العوائل من المناطق المحاذية لحيي الشيخ مقصود والأشرفية مع استمرار الاشتباكات.

ومنعت حواجز للحكومة السورية عودة سكان الحيين إلى منازلهم حيث بقي عشرات الأشخاص عالقون في مناطق سيطرة الحكومة السورية وفق ما أكده طالب جامعي من سكان الشيخ مقصود لوكالة شفق نيوز.

وأشار الطالب إلى أن الاشتباكات تسببت بقطع الطرقات وتوقف حركة السير من وإلى الأحياء والمناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الاسايش.

وكانت مدينة حلب قد شهدت أواخر العام الماضي اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وانتهت بإعلان وقف إطلاق النار من الجانبين بعد ضغوط أميركية، وفق ما أكده مصدر خاص لوكالة شفق نيوز في حينه.