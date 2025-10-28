سوريا.. قتلى وجرحى باستهداف حافلة على طريق دمشق السويداء

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الثلاثاء، بمقتل شخصين وإصابة آخرين باستهدف حافلة ركاب على طريق دمشق – السويداء من قبل مسلحين مجهولين.

وذكر مراسل وكالة "سانا" الإخبارية الرسمية، أن "المسلحين أطلقوا النار على الحافلة بالقرب من محطة محروقات مرجانة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات وملاحقة الفاعلين".

وأدانت محافظة السويداء هذا الاعتداء، واصفة إياه بـ"العمل الجبان" الذي يستهدف أمن المواطنين وسلامة الطرق العامة، مؤكدة أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات وتواصل جهودها لحفظ الأمن والاستقرار.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد حسام الطحان للوكالة إن "هذا الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف حياة الأبرياء، محاولة بائسة لزعزعة الأمن وترهيب المواطنين الذين يسعون للاستقرار".

وأوضح أن "هذه الجريمة النكراء تأتي بعد يومين فقط من استهداف ممنهج طال المدنيين ودوريات الأمن في ريف المدينة، من قِبَل عصابات خارجة عن القانون لا تسعى إلا إلى الفوضى والخراب في السويداء".

وأشار قائد الأمن الداخلي في السويداء إلى أن "تكرار هذه الاعتداءات يؤكد أن المخطط واحد، والهدف هو ضرب الاستقرار وترويع السكان"، مؤكداً أن "التحقيقات ستتواصل بكل حزم لتحديد الفاعلين وردع هذه التعديات".

وتأتي الحادثة وسط تصاعد التوتر بين السويداء ودمشق على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها الأولى في تموز/ يوليو الماضي.