سوريا.. إغلاق ممر إنساني في درعا والأمن يسيطر على منطقة بالسويداء

شفق نيوز- دمشق

اغلقت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحدن ممر بصرى الشام في ريف درعا بعد اشتباكات في محيطه، فيما استعادت قوى الأمن الداخلي السيطرة على تل حديد في ريف السويداء الغربي، بعد مواجهات مع مجموعة مسلحة.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إغلاق ممر بصرى الشام الإنساني في ريف درعا الشرقي بشكل مؤقت، بسبب الاشتباكات الجارية في محيط المنطقة".

وأضافت أن "الإغلاق يأتي حفاظاً على سلامة المدنيين وضمان عدم تعرّضهم للخطر نتيجة الاشتباكات المستمرة قرب الممر".

ويُعدّ ممر بصرى الشام من الممرات الإنسانية التي تُستخدم لعبور المدنيين ونقل الإمدادات، ويخدم عدة قرى وبلدات في ريف درعا الشرقي.

من جانب آخر، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، أن، قوى جهاز الأمن الداخلي أعادت السيطرة على تل حديد في ريف السويداء الغربي، وذلك بعد مواجهات مع مجموعات مسلّحة حاولت السيطرة على الموقع.

وذكر مصدر أمني للمراسل، أن "عناصر الجهاز تمكنوا من طرد المهاجمين وإعادة التمركز بالكامل في التل"، مشيراً إلى أن "الوضع الميداني عاد إلى ما كان عليه قبل الهجوم".

وأضاف المصدر أن "وحدات الأمن الداخلي رفعت درجة الاستنفار في محيط التل لمنع أي محاولة تسلّل جديدة أو استهداف للموقع خلال الساعات القادمة".

وكانت المنطقة قد شهدت خلال الساعات الماضية اشتباكات متقطعة بين القوى الأمنية ومجموعات مسلّحة مناوئة حاولت السيطرة على نقاط حيوية في الريف الغربي للمحافظة.