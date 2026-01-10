سوريا.. غارات أميركية تستهدف مواقع داعش غرب دير الزور

شفق نيوز- دمشق

شن الطيران المروحي الأميركي، يوم السبت، غارات استهدفت مواقع سابقة لتنظيم داعش في منطقتي "عيطا وشيحا" في بادية التبني غربي دير الزور السورية.

وقال موقع تلفزيون سوريا إن أصوات رشاشات سمعت من بادية ناحية التبني، غربي دير الزور، وسط تحليق مكثف لطائرات أميركية في سماء المنطقة.

وتنفذ الولايات المتحدة، بالتعاون مع القوات السورية، مؤخراً، عمليات أمنية مشتركة مكثفة ضد تنظيم داعش، في مختلف مناطق سوريا.

وأمس الجمعة، أفاد مصدر أمني سوري بأن عملية أمنية مشتركة بين جهاز الاستخبارات ووزارة الداخلية أسفرت عن اعتقال قيادي كبير في تنظيم داعش.

فيما قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في منشور على "إكس": "في إطار جهودنا المستمرة لمكافحة الإرهاب، بالتعاون والتنسيق المباشر مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكنت وحداتنا المختصة من خلال عملية أمنية محكمة مشتركة من إلقاء القبض على العسكري العام لولاية الشام في تنظيم داعش".

وأضاف: "تعكس هذه العملية التصميم الراسخ على دحر الإرهاب، حيث أسفرت الجهود المتواصلة والمشتركة عن اعتقال واليين وتحييد آخر خلال الفترة الماضية، ونواصل تكثيف عملياتنا لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".

وفي وقت سابق الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن الطيران البريطاني نفذ عملية مشتركة بالتعاون مع فرنسا، ضد تنظيم داعش في سوريا.

وذكرت الوزارة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، أن "طائرات سلاح الجو الملكي أكملت ضربات ناجحة ضد داعش في عملية مشتركة مع فرنسا".

وانتهى الوجود الجغرافي لتنظيم داعش في سوريا بانهيار آخر معاقله في منطقة الباغوز فوقاني في آذار/ مارس 2019، بعد معارك ضارية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومع ذلك لا يزال التنظيم يشكل تهديداً أمنياً من خلال خلاياه النائمة وتنفيذ هجمات متفرقة.