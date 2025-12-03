سوريا.. غارات إسرائيلية قرب دمشق وتوغل جديد في ريف القنيطرة

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر سوري، يوم الأربعاء، بتعرض أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي، لاستهداف جديد نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المعطيات الأولية تشير إلى أن الهجوم تم عبر ثلاثة صواريخ طالت الطريق الواصل بين بلدة بيت جن وتل باط الورد، دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن".

وأضافت أن "المنطقة شهدت بعد الضربة الأولى غارة ثانية وثالثة استهدفت محيط تل باط، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية فوق المنطقة، وسط توتر أمني ملحوظ".

وفي السياق، أفادت مصادر ميدانية لوكالة شفق نيوز، بانتشار قوة إسرائيلية في ريف القنيطرة الأوسط، حيث أقامت حاجزاً عسكرياً قرب مدرسة زبيدة الغربية، وشرعت بتفتيش المارة والآليات، ما أثار مخاوف من توغل جديد أو عمليات ميدانية إضافية.

إلى ذلك، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قام بزيارة الجنود المصابين خلال اشتباكات بيت جن قبل أيام، مؤكدة استمرار ما وصفته بـ"جهود تحييد أي مخاطر تهدد أمن إسرائيل".

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام قليلة من عملية توغل إسرائيلية في المنطقة تخللتها اشتباكات مع سكان محليين، أعقبها قصف جوي خلّف عشرات الضحايا وفق مصادر طبية وإعلامية سورية.