سوريا.. طيران واشتباكات عنيفة خلال القبض على مهربي مخدرات للعراق

شفق نيوز- دمشق

نفذت قوى الأمن الداخلي (الاسايش) في ريف مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، يوم الخميس، عملية أمنية واسعة ضد مجموعة من تجار المخدرات العاملين بين سوريا والعراق، أسفرت عن مقتل أحد المطلوبين واعتقال أربعة آخرين، بعد مواجهات عنيفة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، إن "قوات أمنية خاصة بمكافحة المخدرات داهمت منزل أشخاص في قرية كرهوك متهمين بتهريب المخدرات بين سوريا العراق وتجارته محليا، فجر اليوم الخميس، لتندلع اشتباكات جراء رفض أفراد المجموعة تسليم أنفسهم".

وأضاف: "تسببت الاشتباكات المستمرة لعدة ساعات بتجمع أبناء من عشائر المنطقة في محيط القرية كون المنطقة تعد منطقة نفوذ لمقاتلي الصناديد من أبناء قبيلة شمر وهي احدى مكونات قوات سوريا الديمقراطية".

وحلقت مسيرات وطائرات حربية تابعة للتحالف الدولي على علو منخفض في سماء المنطقة وكسرت جدار الصوت لتفرقة المتجمعين.

وقال مصدر أمني لشفق نيوز، إن "الاشتباكات توقفت جراء تحصن المجموعة المسلحة بين النساء والاطفال وحفاظا على سلامتهم انسحبت القوات لاحقا بعد الحصول على ضمانات من شيوخ المنطقة بتسليم المتهمين".

وقال شاهد عيان، أن "الاشتباكات اسفرت عن مقتل والد شابين مطلوبين وإصابة امراة بجروح".

وذكرت هيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة في بيان لها أن العملية نُفذت بدقة بعد رصد المجموعة التي واجهت القوات بمقاومة مسلحة، واستخدم أفرادها النساء والأطفال كدروع بشرية، ما اضطر القوات إلى التوقف مؤقتاً حرصاً على سلامة المدنيين.

وأضاف البيان أنه تم خلال العملية ضبط سيارات مسروقة وكميات من الأسلحة كانت بحوزة المجموعة، مؤكداً أن ما تم تداوله في بعض الصفحات عن تفاصيل العملية عارٍ عن الصحة ويهدف إلى تضليل الرأي العام.