سوريا.. إطلاق عملة جديدة و90 يوماً للتعايش معها

شفق نيوز- بغداد

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الأحد، إطلاق العملة السورية الجديدة ضمن استراتيجية إصلاح اقتصادي شاملة، تتضمن حذف صفرين من العملة الحالية، مع فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وبإشراف مباشر من المصرف المركزي.

وقال الحصرية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى المصرف بدمشق، حضرته وكالة شفق نيوز، إن إطلاق العملة الجديدة ليس إجراءً شكلياً بل محطة محورية لترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام

وأوضح أن معيار الاستبدال يقضي بأن تصبح كل 100 ليرة سورية حالية تعادل ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة، مبينا أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل، ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب، مؤكداً التزام جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور والالتزامات المالية.

وأضاف أن جميع أرصدة المصارف اعتباراً من بداية العام القادم ستكون بالليرة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز، تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن، وتطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة.

كما لفت إلى أن مرسوم الاستبدال حدد تنفيذ العملية داخل الأراضي السورية فقط، مع إصدار نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لمنع المضاربة، مشيراً إلى التعاون مع كبرى الشركات العالمية لطباعة العملة ومنع التزوير، والعمل على تطوير أنظمة الدفع وحلول مؤقتة للدفع الإلكتروني.