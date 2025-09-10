سوريا.. ضحايا بتجدد الاشتباكات بين "قسد" والجيش بريف حلب (فيديو)

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر سورية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخرين إثر تجدد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش السوري في قرية الكيارية بريف حلب الشرقي.

ووفقاً لمصادر محلية تحدثت لمراسلة وكالة شفق نيوز، فإن "القصف المتبادل والذي استخدم فيه راجمات الصواريخ أدى إلى مقتل مدني وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، بينهم طفل، إضافة إلى أضرار مادية في منازل المدنيين".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين الجيش السوري و"قسد" في عدة مناطق شمال وشرق البلاد، واندلاع اشتباكات بين الطرفين بين فترة وأخرى.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع السورية "ضرورة التزام (قسد) بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية والتوقف عن عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي وأن استمرار هذه الأفعال سيؤدي إلى عواقب جديدة".

يذكر أنه في 10 آذار/ مارس 2025، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد"، فرهاد عبدي شاهين، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا ورفض أي تقسيم أو فدرلة.

وشمل الاتفاق دمج القوات عسكرياً وإدارياً ضمن الجيش السوري، ويفترض أن يتم تطبيقه ضمن إطار زمني محدد، لكن تطبيق الاتفاق يواجه تحديات كبيرة بسبب التباينات بين الطرفين، خصوصاً حول شكل الدمج وحقوق الإدارة الذاتية في مناطق شمال شرقي سوريا، حيث ترفض "قسد" حل نفسها وتسليم المناطق التي تسيطر عليها دون ضمانات واضحة تراها دمشق غير واقعية.