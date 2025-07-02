سوريا.. ضحايا بانفجارين في حماة وإدلب والأسباب "متضاربة"

شفق نيوز – إدلب

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأربعاء، بسقوط ضحايا نتيجة وقوع انفجارين في بلدة جبرين بريف حماة وقرب بلدة الفوعة شمالي إدلب.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن "الانفجار ناجم عن احتراق صهريج وقود وأسفر عن ارتقاء عدد من المدنيين وجرح آخرين"، وبأن "فرق الدفاع المدني والإسعاف توجهت إلى موقع الانفجار".

فيما قال مراسل قناة "الإخبارية"، إن 7 أشخاص لقوا حتفهم وعدداً من الإصابات في حصيلة أولية للضحايا جراء الانفجار.

وفي إدلب، ذكر مراسل "سانا"، أن انفجارات مجهولة السبب وقعت قرب بلدة الفوعة شمالي إدلب.

بدورها أفادت وسائل إعلام سورية، بأن الانفجارات ناتجة عن اندلاع حريق في مستودعات الذخيرة قرب مسبح المنار في محيط كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي.

وذكرت، أن "الانفجارات المتتالية قرب الفوعة بريف إدلب ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة".